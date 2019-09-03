В Уфе в жилом доме произошел взрыв из-за поломки самогонного аппарата

Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы

Сегодня, 3 сентября, в жилом доме в Уфе произошел хлопок. Приехавшие на место экстренные службы обнаружили, что причиной взрыва стала поломка самогонного аппарата.

В результате происшествия один человек пострадал, сейчас его осматривают медицинские работники, в помещении выбило окно.

«Сотрудниками газовой службы проведен осмотр газового оборудования, установлена заглушка, утечек не зафиксировано», — передает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.

Ранее сообщалось, что спасатели РТ ликвидировали большое осиное гнездо, которое появилось над окном жилой квартиры в многоэтажке Лениногорска.

