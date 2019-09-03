В Уфе в жилом доме произошел взрыв из-за поломки самогонного аппарата
Сегодня, 3 сентября, в жилом доме в Уфе произошел хлопок. Приехавшие на место экстренные службы обнаружили, что причиной взрыва стала поломка самогонного аппарата.
В результате происшествия один человек пострадал, сейчас его осматривают медицинские работники, в помещении выбило окно.
«Сотрудниками газовой службы проведен осмотр газового оборудования, установлена заглушка, утечек не зафиксировано», — передает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.
Ранее сообщалось, что спасатели РТ ликвидировали большое осиное гнездо, которое появилось над окном жилой квартиры в многоэтажке Лениногорска.
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