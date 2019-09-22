Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму в Башкирии
В Росгидрометцентре рассказали, какой будет предстоящая зима в Башкирии.
По предварительным данным синоптиков, нынешней зимой в республике суровых морозов, снежных бурь и экстремальных температур ожидать не стоит. Температура будет находиться в пределах нормы, сообщается на сайте ведомства.
Среднемесячная температура в Башкирии составит в декабре — минус 10,8 градуса, в январе 2020 — минус 14,8 градуса, в феврале — минус 13,3. В марте — минус 6 градусов, это немного выше многолетней климатической нормы.
Ранее глава республики Радий Хабиров опубликовал фотографии из Абзелиловского района республики. Судя по снимкам, там уже выпал первый снег.
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