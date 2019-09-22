Стало известно, какой будет зима в Татарстане

Синоптики Татарстана со ссылкой на данные Росгидромета дали прогноз на предстоящую зиму.

В целом температура ожидается около средних многолетних значений. Исключением станет март: здесь месячная температура прогнозируется выше нормы, сообщает управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Среднемесячная температура в Татарстане составит в декабре — минус 9 градусов, в январе 2020 — минус 13 градусов, в феврале — минус 11. В марте — минус 5 градусов.



В ведомстве обратили внимание, что в течение холодного периода вероятный прогноз погоды будет изменяться месячными, декадными, краткосрочными прогнозами.

Ранее Росгидромет опубликовал возможный прогноз погоды на октябрь — март. В целом за 6 месяцев холодного полугодия температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений. Также ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что предстоящая зима будет теплая, слякотная и с частыми оттепелями.

