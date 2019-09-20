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Синоптики спрогнозировали теплую зиму

15:24, 20.09.2019
Синоптики спрогнозировали теплую зиму
Фото: pixabay.com

Росгидромет опубликовал возможный прогноз погоды на октябрь — март. В целом за 6 месяцев холодного полугодия температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений.

В октябре выше нормы средняя месячная температура прогнозируется на большей части Северо-Западного федерального округа, на севере Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Ниже нормы температура в октябре может быть на юге Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

В ноябре выше нормы ожидается температура на севере Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов. Декабрь может оказаться теплее на севере Уральского и Сибирского округов и в Якутии. В последнем регионе температура выше нормы ожидается и в январе.

В феврале следующего года теплее обычного прогнозируется в республиках Северо-Кавказского округа, в Иркутской области и на большей части Дальневосточного округа.

В марте выше нормы могут оказаться температурные значения на юге Центрального и Приволжского округов, в Южном, Северо-Кавказском, Уральском и Сибирском округах, в Забайкалье, в Якутии и на Чукотке, сообщает Росгидромет.

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