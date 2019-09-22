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В Татарстане температура не поднимется выше 11°С

05:23, 22.09.2019
В Татарстане температура не поднимется выше 11°С
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 22 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен дождь. Также синоптики допускают образование тумана в отдельных районах.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем прогнозируется невысокая температура — 6—11 градусов выше ноля. В Казани столбик термометра будет колебаться от +8°С до +10°С. В Набережных Челнах будет еще прохладнее — от +6°С до +9°С.

Общество Татарстан
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