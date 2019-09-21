Путешественники рассказали, бросают ли они монеты в фонтан, чтобы вернуться

Исследование на тему «А вы бросаете монетку в фонтан или любой другой водоем, чтобы вернуться?» показало, что 15% опрошенных никогда не делают этого, так как им жалко денег, а 53% респондентов все же отдают дань этой старой традиции.

Оказалось, что каждый второй (53%) бросает монетки в фонтан. 34% из них верят в примету, что брошенные монеты помогут вернуться сюда еще раз, а 19% кидают не задумываясь.

«Противниками этой любимой у туристов забавы оказались 47%. Так, 32% респондентов считают, что бросать монетки — это глупая привычка, а 15% не бросают деньги, просто потому что их жалко выкидывать», — передает «РИА Новости» результаты исследования.

Также аналитики «Туту.ру» поделились комментариями, которыми делились опрашиваемые. Большинство из них верят, что старая традиция помогает вернуться, а кто-то, кидая монетку, загадывает желание.

Напомним, исследование показало, что каждый десятый российский турист хотя бы раз опаздывал на самолет.