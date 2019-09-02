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Исследование: каждый десятый российский турист хотя бы раз опаздывал на самолет

13:00, 02.09.2019
Исследование: каждый десятый российский турист хотя бы раз опаздывал на самолет
Фото: pxhere.com

Около 10% российских туристов хотя бы раз опаздывали на самолет.

Главной причиной опоздания опрошенных стало то, что они проспали свой рейс. Также случалось, что соотечественники просто путали дату или время вылета.

«Наш рейс перенесли на сутки вперед еще за месяц до полета, нам приходило электронное письмо, которое мы читали, но, видимо, невнимательно», — передает ТАСС сообщение респондента, которого опрашивал Aviasales.

Кроме того, причинами, по которым россияне не успевали вовремя попасть на самолет, были пробки на дорогах и очереди на паспортном контроле. Некоторые из опрошенных опаздывали из-за шопинга в магазинах Duty Free.

Ранее сообщалось, что больше половины авиапассажиров считают плату за выбор места в самолете пустой тратой денег.

АналитикаОбществоБизнесТранспорт
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