Василий Уткин: «Евсеев привлек к себе столько внимания, что «Уфе» хватит до ноября»

Журналист и телекомментатор Василий Уткин прокомментировал слова главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева, который раскритиковал телевизионщиков за то, что его команде уделяется мало внимания.

«Вадим Валентинович Евсеев отметил не без обиды, что «Уфа»-де обыграла «Спартак», но о ней будет все равно сказано два слова, а о «Спартаке» — 200. Что сказать? С одной стороны, подвиг «Уфы» действительно обидно не воспет, это крутая победа, скорее всего, тренерская — без единого удара в створ ворот соперника. Нужно сказать об этом как минимум пять, а то и шесть слов!

А с другой стороны... Именно что с другой, с той, где, как говорила моя бабушка, спина теряет свое благородное название, Вадим Евсеев на неделе привлек к себе столько внимания, что «Уфе» хватит до ноября!

Так что ситуация под контролем, Валентиныч. Хотя и не скажешь, что вы держите ее, хм, в руках. Не расслабляйте булки», — написал Уткин в своем телеграм-канале.