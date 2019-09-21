Стало известно, сколько можно выпить сока без вреда для здоровья

Около 200-300 миллилитров сока можно употреблять каждый день без вреда для здоровья,отметили эксперты. Однако людям , которые хотят похудеть, лучше отказаться от этого напитка, так как содержание сахара в нем достаточно высокое.

«В принципе сок можно пить каждый день. Но есть несколько моментов, которые нужно учитывать — если сок свежевыжатый, то ежедневное употребление 200-300 миллилитров вполне допустимо», — цитирует «РИА Новости» слова профессора кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета Алексея Буеверова.

Также один из опрошенных изданием эксперт пояснил, что содержание в соке консервантов является мифом. После того как продукт был восстановлен, его подвергают пастеризации — быстрому нагреву в течение минуты до высокой температуры, после чего упаковывают в пакеты. С помощью такой обработки сок может храниться при комнатной температуре около года. Однако после вскрытия его следует хранить уже в холодильнике и использовать в течение 1-2 дней.

Также, по словам завлабораторией Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, профессора Константина Эллера, содержание сахара в соках в среднем составляет 10-12%.

Из-за большого количества сахара эксперты советуют воздержаться от этого напитка людям с лишним весом. Как объяснила врач-диетолог Елена Тихомирова, углеводы, которые содержатся в соке, очень быстро поступают в желудок и всасываются в кровь, после них следует эпизод сонливости, и соответственно, если выпить сок и лечь спать, углеводы начнут откладываться в жир.

Кроме того, в напитке содержится фруктоза, вызывающая ожирение печени. Также сок дает ложное чувство сытости, и после его употребления хочется есть еще больше.

Врачи сошлись во мнении, что употреблять сок лучше в первой половине дня и относиться к нему, как к десерту.

Ранее диетологи опровергли миф о вреде поздних перекусов и рассказали, какие продукты можно употреблять перед сном желающим похудеть, а также страдающим от диабета.

