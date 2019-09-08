Эксперты рассказали о правильных перекусах перед сном

Диетологи опровергли миф о вреде поздних перекусов и рассказали, какие продукты можно употреблять перед сном желающим похудеть, а также страдающим от диабета.

Так, правильный поздний ужин должен отличаться высоким содержанием белка, наличием полезных жиров и ограниченным количеством углеводов. Такая пища стабилизирует уровень глюкозы ночью и поддержит ее более низкий уровень утром, передает советы специалистов портал Food News.

Диетологи посоветовали употреблять на ночь морковь, помидоры черри и огурцы — в этих овощах мало калорий, углеводов и жиров, они богаты витаминами и минералами. Содержащиеся в этих продуктах антиоксиданты и клетчатка улучшат работу кишечника и сердца.

Кроме того, стоит обратить внимание на орехи: миндаль, арахис и грецкий орех, а также на яйца, сваренные вкрутую. Не будут вредными ломтики яблока с арахисовой пастой и греческий йогурт без сахара. Специалисты отметили, что на ужин можно небольшой стейк из мяса или рыбы с овощным гарниром.

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