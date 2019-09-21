У аэропорта Уфы реконструируют привокзальную площадь

Международный аэропорт «Уфа» планирует реконструировать объекты привокзальной площади. На эти цели предприятие потратит 20,3 млн рублей.

Исполнителю нужно провести дорожные работы, в том числе — устроить 1190 кв. м покрытия из тротуарной плитки, также — автоматические парковочные системы, ливневую канализацию, наружное электроснабжение и электроосвещение, нанести дорожную разметку, отремонтировать внутриквартальный проезд. Работы должны быть выполнены достаточно быстро — до 24 октября 2019 года.

Об аукционе стало известно 18 сентября, заявки будут принимать до 26 сентября, а итоги закупки подведут 30 сентября.

Напомним, в Башкирии потратят на строительство школы на 60 мест с детским садом на 20 мест в деревне Первомайск Нуримановского района 94,3 млн рублей.

