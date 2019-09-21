В Башкирии появится школа за 94 млн рублей

Управление капитального строительства региона заплатит 94,3 млн рублей за строительство школы на 60 мест с детским садом на 20 мест в деревне Первомайск Нуримановского района.

Тендер объявили 13 сентября, заявки будут принимать до 25-го числа, тогда же состоится и аукцион.

Работы должны начаться в течение семи календарных дней, а завершить их должны в августе 2020 года. К декабрю должны завершить возведение коробки здания, к февралю устроят кровлю, к июню — проведут отделочные работы и построят внутренние инженерные сети, поставят технологическое оборудование, в июле подготовят наружные сети, проведут благоустройство и озеленение территории, а также пусконаладочные работы.

Ранее сообщалось, что в ближайшие три года в Республике Башкортостан к Интернету подключат 2 774 социальных объектов.

