Сегодня православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Фото: ru.wikipedia.org/ фрагмент иконы неизвестного автора "Рождество Богородицы". Россия, XIX в.

Верующие Русской православной церкви (РПЦ) сегодня, 21 сентября, отмечают праздник Рождества Пресвятой Богородицы.

В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Новороссийскую епархию и в 9.00 совершит литургию в Геленджике. А митрополит Казанский и Татарстанский Феофан в 8.30 совершит богослужение в храме села Высокая Гора (ул. Большая Красная, д. 59А), сообщает пресс-служба Казанской епархии.

В день Рождества Приснодевы Марии в храмах совершают торжественные молебны, а православные священнослужители облачаются в одежды голубого цвета, который в церковной традиции символизирует чистоту и непорочность.

Ранее сообщалось, что экс-митрополит Татарстана Анастасий может стать настоятелем казанского храма.