Сегодня православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Верующие Русской православной церкви (РПЦ) сегодня, 21 сентября, отмечают праздник Рождества Пресвятой Богородицы.
В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Новороссийскую епархию и в 9.00 совершит литургию в Геленджике. А митрополит Казанский и Татарстанский Феофан в 8.30 совершит богослужение в храме села Высокая Гора (ул. Большая Красная, д. 59А), сообщает пресс-служба Казанской епархии.
В день Рождества Приснодевы Марии в храмах совершают торжественные молебны, а православные священнослужители облачаются в одежды голубого цвета, который в церковной традиции символизирует чистоту и непорочность.
Ранее сообщалось, что экс-митрополит Татарстана Анастасий может стать настоятелем казанского храма.
Справка
Рождество Пресвятой Богородицы — один из главных православных праздников, относящихся к земной жизни Иисуса Христа и Девы Марии. Установлен предположительно в конце V — начале VI вв. в Византии, а впоследствии стал отмечаться и в Риме. Со временем стал одним из самых почитаемых праздников христианства.
Согласно Писанию, Дева Мария родилась в городе Назарете у праведных престарелых Иоакима и Анны, горячо молившихся о том, чтобы им был дарован ребенок. Весть о том, что у них родится дочь, через которую будет даровано спасение всему миру, им принес архангел Гавриил, повелевший назвать ее Марией, что значит — «благодать». Согласно церковному преданию, Мария воспитывалась в благочестии и чистоте при храме и была удостоена стать матерью Иисуса Христа.
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