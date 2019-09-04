СМИ: экс-митрополит Татарстана Анастасий может стать настоятелем казанского храма

Священный синод в Москве 30 августа одобрил прошение экс-митрополита Татарстана, а ныне митрополита Симбирского и Новоспасского Анастасия об отправке его на покой в связи с достижением 75-летия. По возвращении в республику Анастасию предложено служить в казанском храме Сергия Радонежского. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на неназванный источник.

«На этой неделе владыка Анастасий приезжал в Казань, однако в ближайшее время снова отправится в Ульяновск примерно на неделю, чтобы передать дела своему преемнику», — цитирует агентство свой источник.

По его данным, экс-митрополиту предложено служить в храме Сергия Радонежского, который находится на улице Краснококшайской в Казани. Когда именно он приступит к служению и станет ли настоятелем этого храма, пока неизвестно.

Симбирскую митрополию Анастасий возглавил в 2015 году, после того как митрополита Феофана перевели в Казань.

