Новости экономики

01:56 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Налоговая Татарстана потребовала от страховой группы «Аско» 1 млн рублей

23:12, 20.09.2019
Налоговая Татарстана потребовала от страховой группы «Аско» 1 млн рублей
Фото: chelnyltd.ru

Татарстанское управление Федеральной налоговой службы (ФНС) предъявило требования к ООО «Страховая группа «Аско». Размер требований составляет 1 млн рублей.

Заявка подана 17 сентября, говорится в сообщении конкурсного управляющего, опубликованном в реестре сведений о банкротстве.

Ранее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) отчиталось о неудачной попытке оспорить сделки татарстанской «Страховой группы «Аско» на 340 млн рублей. Арбитражный суд РТ отказался признавать недействительными два контракта по векселям.

ЭкономикаБизнес Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров