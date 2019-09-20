Налоговая Татарстана потребовала от страховой группы «Аско» 1 млн рублей
Татарстанское управление Федеральной налоговой службы (ФНС) предъявило требования к ООО «Страховая группа «Аско». Размер требований составляет 1 млн рублей.
Заявка подана 17 сентября, говорится в сообщении конкурсного управляющего, опубликованном в реестре сведений о банкротстве.
Ранее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) отчиталось о неудачной попытке оспорить сделки татарстанской «Страховой группы «Аско» на 340 млн рублей. Арбитражный суд РТ отказался признавать недействительными два контракта по векселям.
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