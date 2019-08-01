АСВ не смогло оспорить сделки татарстанской СГ «Аско» на 340 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) отчиталось о неудачной попытке оспорить сделки татарстанской Страховой группы «Аско» на 340 млн рублей. Арбитражный суд РТ отказался признавать недействительными два контракта по векселям.

Первая сделка касалась договора купли-продажи векселей с «Тэмбр-банком», следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Во втором случае АСВ требовало отменить передачу векселей того же «Тэмб-банка» и «Россельхозбанка» компании «Инэт проект».

Ранее АСВ не смогло оспорить сделки страховой компании с организациями на общую сумму почти в 200 млн рублей