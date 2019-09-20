«Уфа» обыграла московский «Спартак», ни разу не пробив в створ ворот
«Уфа» в домашнем матче в рамках 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с минимальным счетом обыграла московский «Спартак» — 1:0.
Единственный гол в матче забил защитник гостей Рассказов, срезавший мяч в собственные ворота.
Отметим, что за всю игру «Уфа» не нанесла ни одного удара в створ ворот «Спартака».
«Уфа» — «Спартак» 1:0 (1:0, 0:0)
Гол:
1:0 — 13, автогол, Рассказов.
"Уфа» — Беленов, Никитин, Табидзе, Пуцко, Сухов, Карп, Фомин, Емельянов (Голубев, 80), Тилль (Вомбергар, 78), Круговой, Кротов (Бизяк, 65).
«Спартак» — Максименко, Кутепов, Жиго, Рассказов, Айртон, Шюррле (Мельгарехо, 81), Тил, Зобнин, Гулиев (Крал, 58), Бакаев, Понсе (Ларссон, 69).
Предупреждения: Жиго (16), Тилль (26), Гулиев (33), Шюррле (72), Табидзе (74), Тил (79), Кутепов (86).
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым