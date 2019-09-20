На матч «КАМАЗ» — «Спартак» в Кубке России проданы все билеты

На матч Кубка России по футболу между «КАМАЗом» и «Спартаком» проданы все билеты. Об этом сообщил спортивный директор челнинского клуба Сергей Хламин.

«Билетов в продаже больше нет. У нас висит объявление, что они больше не продаются, люди уже не стоят в очередях. С перекупщиками мы пытались бороться, но это очень тяжело», — сказал Хламин.

Отметим, что матч состоится в Набережных Челнах 25 сентября. Всего стадион «КАМАЗ» вмещает 6 248 зрителей, 84 места оборудованы для инвалидных колясок.