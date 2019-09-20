Казанский завод синтетического каучука восстановит деятельность

Сегодня Казанский завод синтетического каучука и одно из предприятий холдинга «Промышленные технологии» подписали договор, предусматривающий восстановление деятельности КЗСК в условиях конкурсного производства.

Договор позволит привлечь необходимые ресурсы, в том числе финансовые, для сохранения квалифицированного персонала и оплаты текущих расходов в целях продолжения производства специальной номенклатуры продукции, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Отмечается, что КЗСК в части полисульфидных олигомеров, специальных марок каучуков и ряда другой продукции является единственным в Российской Федерации производителем, в том числе в рамках поставок по гособоронзаказу.

Напомним, что 23 июля Арбитражный суд Татарстана признал КЗСК банкротом. В отношении предприятия введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим назначена Ольга Рушицкая. Представитель Минпромторга РФ в суде заявил, что необходимо продолжить работу КЗСК в случае банкротства.