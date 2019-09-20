В Татарстане начали реконструкцию очистных сооружений в рамках проекта «Оздоровление Волги»

В Тетюшах началась реконструкция очистных сооружений в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Это позволит сократить долю отводимых загрязненных сточных вод в Волгу на 453,6 тыс. куб. м в год.

Государственный контракт заключен с АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ». Общая сумма проводимых работ составит 107,6 млн рублей, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Также работы начаты еще на четырех объектах в Казани, Заинске, селе Красный Бор Агрызского района и поселке городского типа Алексеевское.

Ранее в Татарстане был объявлен тендер на строительство ряда объектов в рамках проекта «Оздоровление Волги» за 364,2 млн рублей. В том числе должны быть построены очистные сооружения для ливневок в Казани.