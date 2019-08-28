Подрядчик работ по проекту «Оздоровление Волги» заплатит 364,2 млн рублей за 5 объектов в Татарстане

В Татарстане объявлен тендер на строительство ряда объектов в рамках проекта «Оздоровление Волги» за 364,2 млн рублей. В том числе должны быть построены очистные сооружения для ливневок в Казани.

Заказчиком выступает АО «Управление капстроительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ».

Заявки принимаются с 27 августа по 12 сентября. Подвести итоги открытого конкурса планируется 13 сентября, следует из сообщения на сайте госзакупок.

Согласно документации тендера, исполнитель должен построить очистные сооружения на выпусках ливневой канализации в Казани. Они появятся в районе Ветеринарной академии. Также должна быть проложена ливневая канализация в Тетюшах. Очистные сооружения в Алексеевском, Заинске и Красном Боре (Агрызский район) также входят в перечень объектов.

Ранее «Реальное время» писало, что за эти же работы «Главинвестстрой РТ» заплатит 485,7 млн рублей. Кроме того, объявлен тендер на строительство очистных сооружений в Елабуге и ОЭЗ «Алабуга» за 787,7 млн рублей.