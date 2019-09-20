В Уфе выписали всех отравившихся шаурмой

Из больницы в Уфе выписали последних пациентов, госпитализированных после отравления шаурмой неделю назад.

Всего в больнице находились 16 человек, сегодня выписали оставшихся шесть человек, пишет ТАСС.

Напомним, в ночь на 12 сентября в Уфе зафиксировали факт массового отравления. 15 горожан попали в больницу после покупки шаурмы в уличном бистро. Пятеро пострадавших оказались в тяжелом состоянии. Следком возбудил уголовное дело.

В результате у уфимцев нашли золотистый стафилококк. Этот же вид бактерий выявили у одного из работников бистро, где была куплена шаурма. Деятельность кафе приостановлена.