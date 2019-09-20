РФС заключил партнерство с «Почтой России»

Российский футбольный союз (РФС) подписала договор о сотрудничестве с «Почтой России», информирует официальный сайт организации. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2020 года с возможностью продления еще на два календарных года.

По договору сотрудничества, в каждом отделении «Почты России» появится отдельный ящик для писем футболистам сборной России по футболу. Также у всех желающих появится возможность арендовать прямо в отделении почты мяч для игры в футбол.

Стороны рассчитывают, что данный договор позволит популяризировать детско-юношеский спорт.

Напомним, что ранее РФС начал сотрудничать с розничной сетью магазинов «Магнит».