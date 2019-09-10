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Сеть магазинов «Магнит» стала официальным партнером российского футбола

12:07, 10.09.2019
Сеть магазинов «Магнит» стала официальным партнером российского футбола
Фото: Sport24

Российский футбольный союз подписал партнерское соглашение с сетью розничных магазинов «Магнит». Об этом сообщает издание «Чемпионат».

Детали соглашения пока не разглашаются.

«У нас в компании работает 300 тысяч российских сотрудников. Все они будут гордиться тем, что их компания — спонсор российской сборной», — отметил генеральный директор «Магнита» Ян Дюннинг.

Напомним, сборная России по футболу обыграла Казахстан со счетом 1:0, единственный гол забил Марио Фернандес.

СпортФутболОбщество
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