Сеть магазинов «Магнит» стала официальным партнером российского футбола
Российский футбольный союз подписал партнерское соглашение с сетью розничных магазинов «Магнит». Об этом сообщает издание «Чемпионат».
Детали соглашения пока не разглашаются.
«У нас в компании работает 300 тысяч российских сотрудников. Все они будут гордиться тем, что их компания — спонсор российской сборной», — отметил генеральный директор «Магнита» Ян Дюннинг.
Напомним, сборная России по футболу обыграла Казахстан со счетом 1:0, единственный гол забил Марио Фернандес.СпортФутболОбщество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым