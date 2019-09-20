Шедший в Москву «изгонять Путина» шаман доставлен в психбольницу

Самопровозглашенный «шаман-воин» Александр Габышев доставлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Об этом на своем официальном сайте сообщило Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия). В ГБУ ЯРПНД с мужчиной будут проведены экспертные мероприятия.

«Психиатрическая диагностика основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни. Как медицинской службе нам важен сам пациент и его состояние. В случае, если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь», — сообщает ведомство.

Ранее полиция задержала якутского шамана, идущего в Москву «изгонять Путина».