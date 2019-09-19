Полиция задержала идущего в Москву «изгонять Путина» якутского шамана

Сегодня на трассе «Байкал» МВД Бурятии задержало человека, который шел в Москву «изгонять Путина». Он будет отправлен обратно в Якутию.

«19 сентября на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал» сотрудниками полиции по поручению следователя задержан мужчина 1958 года рождения, находящийся в розыске за совершение преступления на территории Республики Саха (Якутия). Планируется ближайшим авиарейсом доставить задержанного из Улан-Удэ в Якутск для проведения следственных действий», — цитирует МВД республики «Тайга.Инфо».

Имя человека в полиции не называют, однако сторонники шамана Александра Габышева заявляли ранее о том, что неизвестные похитили его на границе Бурятии и Иркутской области.

«Трасса была перекрыта спецслужбами с оружием. Они быстро окружили наш лагерь и прямо к палатке шамана. Их было несколько десятков человек на многих машинах. Ворвались и повалили его на землю большой толпой», — рассказал в ютуб-канале шамана один из его сторонников Виктор Егоров, который находился вместе с ним в лагере.

Якутский шаман Александр Габышев идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы уже шесть месяцев. Владимира Путина он намерен изгнать в 2021 году. Шаман считает президента России порождением темных сил. За более чем 2 тыс. км пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали больше 1 млн просмотров.

Ранее стало известно, что байкальские шаманы принесли в жертву барана для борьбы с лесными пожарами.

