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В Казани обработали от крыс около 4,5 тыс га открытых территорий

12:00, 20.09.2019
В Казани обработали от крыс около 4,5 тыс га открытых территорий
Фото: uslugi.tatarstan.ru

В Казани за летний сезон было охвачено дератизацией 4440 га открытых территорий — парков, скверов и других общественных пространств, сообщила «Реальному времени» начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова.

Это на 20% больше, чем в прошлом году, однако от жителей столицы Татарстана продолжают поступать жалобы на огромное количество крыс в домах и на придомовых территориях.

О причинах нашествия крыс читайте в сегодняшнем материале «Реального времени». Ранее наше издание писало о кишащей крысами незаконной свалке во дворе кафе «Сказка» на улице Баумана.

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