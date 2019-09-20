В Казани обработали от крыс около 4,5 тыс га открытых территорий

В Казани за летний сезон было охвачено дератизацией 4440 га открытых территорий — парков, скверов и других общественных пространств, сообщила «Реальному времени» начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова.



Это на 20% больше, чем в прошлом году, однако от жителей столицы Татарстана продолжают поступать жалобы на огромное количество крыс в домах и на придомовых территориях.

О причинах нашествия крыс читайте в сегодняшнем материале «Реального времени». Ранее наше издание писало о кишащей крысами незаконной свалке во дворе кафе «Сказка» на улице Баумана.