Путин прибыл в Оренбург для участия в учениях «Центр — 2019»

Президент России Владимир Путин после посещения Ижевска прилетел в Оренбург. Завтра глава государства примет участие в командно-штабных учениях «Центр — 2019».

Кроме того, в пятницу Путин встретится с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, передает ТАСС. В предыдущий раз киргизский лидер встречался с президентом РФ в Кремле 11 июля этого года.

Напомним, что в рамках учения «Центр-2019» собираемые в Казани дальние бомбардировщики Ту-22м3 перебазировались на оперативные аэродромы на Урале и в Поволжье.