Казанские бомбардировщики Ту-22м3 во время учений перебазировались на оперативные аэродромы

Собираемые в Казани дальние бомбардировщики Ту-22м3 перебазировались на оперативные аэродромы на Урале и в Поволжье во время учений «Центр-2019».

«Эскадрилья дальних бомбардировщиков Ту-22м3 перебазирована из пунктов дислокации на оперативные аэродромы на Урале и в Поволжье в рамках СКШУ «Центр-2019», — передает пресс-служба Минобороны РФ.

Летчики преодолели более 3,5 тысячи км. Кроме самолетов на аэродромы доставили и бомбы весом от 250 до 500 килограммов. А также спецтехнику и инженерно-технический состав для обслуживания дальних бомбардировщиков и подготовки их к вылету.

В то же время в рамках учений перебазировались истребители Су-30см, Су-35с и бомбардировщики Су-34. Они отправились на аэродромы в Оренбургской и Челябинской областях.