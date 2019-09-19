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В первом «татарстанском дерби» в сезоне «Ак Барс» одолел «Нефтехимик»

21:53, 19.09.2019
В первом «татарстанском дерби» в сезоне «Ак Барс» одолел «Нефтехимик»

Сегодня в Казани в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встречались две татарстанские команды — «Ак Барс» и «Нефтехимик».

Победу со счетом 4:1 одержали подопечные Дмитрия Квартальнова. Дублем в составе победителей отличился Джастин Азеведо.

Отметим, что данный матч стал 800-м для Даниса Зарипова в форме «Ак Барса».

«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Голы:
1:0 — Викстранд (Кормье,10:47)
2:0 — Фазылзянов (Кормье, 13:34)
2:1 — Хайруллин (Черников, 28:38)
3:1 — Азеведо (Петров, Журавлев, 54:22)
4:1 — Азеведо (57:57)

СпортХоккейОбщество Татарстан
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