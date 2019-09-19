В Казани арестован подозреваемый в секс-насилии над 8-летней школьницей

Фото: "Реальное время"

Сегодня Советский суд Казани отправил в СИЗО до 17 ноября 38-летнего фигуранта дела о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней. Потерпевшая 8-летняя школьница пока в больнице.



Напомним, преступление было совершено 17 сентября в лесопосадке близ улицы Липатова. Группа девочек возвращалась домой после уроков, незнакомец предложил им пойти с ним якобы посмотреть щенят. Одна из девочек согласилась и в результате серьезно пострадала.

Подозреваемого задержали в тот же вечер, ранее он отсидел 10 лет за схожее преступление.