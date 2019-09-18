«Позвал посмотреть щенят»: в больницу Казани попала 8-летняя жертва насильника-рецидивиста

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Завтра Советский райсуд Казани рассмотрит ходатайство об аресте 38-летнего мужчины, подозреваемого в секс-насилии в отношении 8-летней школьницы.



По данным Следкома, преступление было совершено вчера днем в лесопосадке близ улицы Липатова. По предварительным данным, после уроков незнакомец остановил группу девочек и предложил пойти с ним, чтобы посмотреть щенят. Согласилась лишь одна. Сейчас она в больнице.

Полицейским удалось оперативно задержать подозреваемого на съемной квартире, неподалеку от места преступления. В 2005-м он получил 10 лет колонии за схожее преступление.