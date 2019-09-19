Хабиров рассказал, когда в Башкирии восстановят электроснабжение

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсети рассказал о ликвидации последствий урагана.

Он сообщил, что в настоящий момент работают 139 бригад, 339 специалистов, 168 единиц техники. Хабиров отметил, что электроснабжение восстановится ближе к ночи и попросил не паниковать.

Ранее сообщалось, что в Башкирии более 36 тысяч человек остались без электричества из-за штормового ветра до 26 м/с.

