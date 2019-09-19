Блэкаут в Башкирии: 36 тысяч человек остались без света из-за урагана

В эту ночь в Башкирии более 36 тысяч человек остались без электричества. Причиной блэкаута стали неблагоприятные погодные условия — шквалистые усиления ветра с порывами до 26 м/с.

Отключение произошло в 158 населенных пунктах в регионе. Как сообщает пресс-служба Минэнерго России, отключения начались около 5 утра, энергоснабжение не восстановлено до сих пор.

Напомним, что, помимо ураганного ветра, в Башкирии прошли сильные ливни, местами наблюдались грозы. В частности, в Уфе ливнем затопило старый Бельский мост.