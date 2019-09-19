В игре против «Нефтехимика» в воротах «Ак Барса» сыграет Билялов

На воротах «Ак Барса» в сегодняшнем матче против «Нефтехимика» сыграет Тимур Билялов. Об этом сообщил тренер казанского клуба Игорь Горбенко.

— Что можете сказать о «Нефтехимике»? Каковы сильные стороны этой команды?

− Хорошая команда с классным нападением, реализация большинства у них хорошая. Паша Порядин — быстрый игрок, забивает, в этом сезоне здорово играет. Очень мощная оборона, габаритные защитники. Будет тяжело, но надо работать, выполнять игровое задание, работать все три периода. Прошлый матч «Нефтехимик» проиграл, поэтому будет непросто.

— «Нефтехимик» в этом сезоне сделал ставку на опытных защитников. Значит ли это, что у «Ак Барса» будет преимущество в скорости?

— Это тоже один из факторов — мы везде постараемся играть активно, поэтому посмотрим, как будем выглядеть. Постараемся, конечно, использовать этот момент.

— На прошлой пресс-конференции Дмитрий Квартальнов анонсировал появление в воротах Тимура Билялова. Насколько он в тонусе сейчас?

— Да, Билялов сегодня сыграет. Для него это первая игра в сезоне, но он готов. Изменения в составе тоже будут, мы перед игрой об этом скажем. В принципе, все ребята готовы играть, — сказал Горбенко.