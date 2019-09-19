Юрий Семин: «Как можно играть в «Оренбурге» так рано? В 11.30 люди только завтракают»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, после победы в Лиге чемпионов над немецким «Байером», раскритиковал выбор начала матча РПЛ в Оренбурге, который состоится 22 сентября, в 11.30 по мск.

«Давайте лучше уделим внимание календарю. Вот как можно после такого матча в 11.30 утра играть на синтетике в Оренбурге? В футбол играют в 11.30? В это время только завтракают. А нам еще долететь надо.

Почему не затрагиваете эту тему? Кто поставил матч на такое время?» — сказал Семин.

Напомним, накануне «Локомотив» одержал первую за 17 лет гостевую победу в Лиге чемпионов.