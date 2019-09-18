Лига чемпионов. «Локомотив» в гостях одолел немецкий «Байер»
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» в гостях обыграл немецкий «Байер» — 2:1.
В составе российской команды по разу отличились Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов. За гостей забил Бенедикт Хеведес, защитник «Локомотива» неудачно срезал мяч в свои ворота.
«Байер» Германия — «Локомотив» Россия 1:2
Голы:
0:1 — 16 Крыховяк, 1:1 — 25, автогол Хеведес, 1:2 — 37 Баринов.
«Байер» — Градецки, Та, Венделл, Бендер, Бендер, Арангис, Хавертц, Бельараби, Баумгартлингер (Амири, 71), Бэйли (Аларио, 46), Фолланд.
«Локомотив» — Гильерме, Рыбус, Серкейра, Хеведес, Игнатьев, Жоау Мариу, Крыховяк, Жемалетдинов, Баринов, Чорлука, Смолов.
Предупреждения: Баринов (55), Арангис (76).
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