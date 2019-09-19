«Тамбову» запретили регистрацию новичков из-за долгов перед игроком «Нефтехимика»

Российский футбольный союз (РФС) наложил запрет на регистрационные действия с новыми футболистами в отношении клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбова».

Поводом послужил долг тамбовского клуба перед своим бывшим футболистом Вагизом Галиулиным, нынешним летом перешедшим в «Нефтехимик» на правах аренды. «Тамбов» обязали выплатить игроку премии и проценты за их задержку.

Запрет на регистрацию новых игроков будет снят с «Тамбова» только после разрешения спора с Галиулиным.