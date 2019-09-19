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«Тамбову» запретили регистрацию новичков из-за долгов перед игроком «Нефтехимика»

10:09, 19.09.2019
«Тамбову» запретили регистрацию новичков из-за долгов перед игроком «Нефтехимика»
Фото: vk.com/fcneftekhimik

Российский футбольный союз (РФС) наложил запрет на регистрационные действия с новыми футболистами в отношении клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбова».

Поводом послужил долг тамбовского клуба перед своим бывшим футболистом Вагизом Галиулиным, нынешним летом перешедшим в «Нефтехимик» на правах аренды. «Тамбов» обязали выплатить игроку премии и проценты за их задержку.

Запрет на регистрацию новых игроков будет снят с «Тамбова» только после разрешения спора с Галиулиным.

СпортФутбол Татарстан
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