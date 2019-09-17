В России могут запретить продажу алкоголя в мелких барах

Правительство России «концептуально» поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залом обслуживания менее 20 кв. м.

Также кабмин предложил доработать документ, так как ограничение по продажам может привести к снижению рентабельности добросовестных участников рынка, закрытию заведений, снижению активности предпринимателей и конкуренции.

Инициатива принадлежит депутатам «Единой России». В пояснительной записке говорится, что размещение кафе и баров в зонах жилой застройки ведет к многочисленным жалобам населения, сообщает газета «Коммерсантъ».

Законопроект рассмотрят 18 сентября. Если его примут, то это, по данным аналитики, может привести к закрытию 10 тыс. точек продажи алкоголя.

Ранее большинство российских ведомств одобрили запрет продажи алкоголя до 21 года.