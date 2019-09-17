В Башкирии пожарные спасли из задымленного дома троих детей

Фото: МЧС по РБ

Сегодня, 17 сентября, ранним утром в Давлеканово загорелся многоквартирный одноэтажный дом на четыре хозяина. На место незамедлительно были направлены силы и средства пожарно-спасательной части №117 ФГКУ «12 отряд ФПС по РБ», а также сотрудники полиции, газовой службы и медики.



— В 6.36 пожар локализован, в 6.39 открытое горение ликвидировано. В результате пожара произошло обугливание стены и потолочного перекрытия веранды, — сообщили в МЧС по РБ.



Пожарными из помещения задымленной квартиры спасены трое детей, два мальчика 2010 и 2015 года рождения, девочка 2012 года рождения.



Причину пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России.

