Новости происшествий

19:57 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Башкирии пожарные спасли из задымленного дома троих детей

16:31, 17.09.2019
В Башкирии пожарные спасли из задымленного дома троих детей
Фото: МЧС по РБ

Сегодня, 17 сентября, ранним утром в Давлеканово загорелся многоквартирный одноэтажный дом на четыре хозяина. На место незамедлительно были направлены силы и средства пожарно-спасательной части №117 ФГКУ «12 отряд ФПС по РБ», а также сотрудники полиции, газовой службы и медики.

— В 6.36 пожар локализован, в 6.39 открытое горение ликвидировано. В результате пожара произошло обугливание стены и потолочного перекрытия веранды, — сообщили в МЧС по РБ.

Пожарными из помещения задымленной квартиры спасены трое детей, два мальчика 2010 и 2015 года рождения, девочка 2012 года рождения.

Причину пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России.

Происшествия Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров