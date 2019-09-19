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Перекупщики начали продавать билеты на игру «КАМАЗ» — «Спартак» по 5 тыс. рублей

08:26, 19.09.2019 1
Перекупщики начали продавать билеты на игру «КАМАЗ» — «Спартак» по 5 тыс. рублей
Фото: fckamaz.ru

Перекупщики начали продавать на сайтах объявлений билеты на игру челнинского «КАМАЗа» и московского «Спартака» в Набережных Челнах в несколько раз дороже стартовой цены.

Один из пользователей в Twitter сообщил, что билеты перепродают по цене 3—5 тыс. рублей.

Накануне в Набережных Челнах стартовала продажа билетов на матч Кубка России «Камаз» — «Спартак», который состоится 25 сентября на местном стадионе, вмещающем 6 200 зрителей.

Стоимость прохода на игру составляет 1000 рублей. За билетами уже выстроилась большая очередь.

СпортФутбол Татарстан
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комментарии

  • Анонимно 19 сен
    выход есть - стадион нужно увеличить до 15 тыс и играть в премьер лиге
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