Перекупщики начали продавать билеты на игру «КАМАЗ» — «Спартак» по 5 тыс. рублей

Перекупщики начали продавать на сайтах объявлений билеты на игру челнинского «КАМАЗа» и московского «Спартака» в Набережных Челнах в несколько раз дороже стартовой цены.

Один из пользователей в Twitter сообщил, что билеты перепродают по цене 3—5 тыс. рублей.

а вот и перекупы билетов Камаз-Спартак pic.twitter.com/NLXTxicY4q — ⚽️Tina Leon⚽️ (@TinaGOLeon) September 19, 2019

Накануне в Набережных Челнах стартовала продажа билетов на матч Кубка России «Камаз» — «Спартак», который состоится 25 сентября на местном стадионе, вмещающем 6 200 зрителей.

Стоимость прохода на игру составляет 1000 рублей. За билетами уже выстроилась большая очередь.