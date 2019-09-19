Исследование: российские семьи в августе потратили на еду треть своих доходов

В августе 2019 года среднестатистическая российская семья потратила на продукты питания 20,5 тыс. рублей, что составляет 29,3% всех расходов.

Исследование провел холдинг «Ромир», а выявленный показатель называется Food Index. К расходам на продукты относятся траты и на домашнее, и на внедомашнее потребление. Оценка основывается на данных скан-панели, которая базируется на данных потребления 40 тыс. россиян и 15 тыс. домохозяйств в 220 городах страны, пишет «РИА Новости».

С учетом августа среднегодовое значение Food Index составило 31,5%.

Ранее сообщалось, что в июле за один поход в магазин россияне тратили 424,54 рубля. Это на 1,1% (4,46 рубля) больше по сравнению с прошлым месяцем, сообщили в Федеральной налоговой службе.

ФНС опровергла данные холдинга «Ромир», который сообщил, что средний чек россиян при походе в магазин в июле составил 546 рублей. По сравнению с июнем этот показатель снизился на 10%. Кроме того, это значение оказалось минимальным за период с августа 2018 года, когда средний чек россиян составил 537 рублей.