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Средний чек россиян при походе в магазин достиг годового минимума

08:42, 12.08.2019
Средний чек россиян при походе в магазин достиг годового минимума
Фото: pxhere.com

Средний чек россиян при походе в магазин в июле составил 546 рублей, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

По сравнению с июнем этот показатель снизился на 10%. Кроме того, это значение оказалось минимальным за период с августа 2018 года, когда средний чек россиян составил 537 рублей.

Авторы исследования объяснили снижение показателя в первую очередь сезонным фактором, передает «РИА Новости».

Напомним, в недавнем исследовании сообщалось о том, какие покупки чаще всего оплачивают россияне с помощью смартфонов. На первом месте в списке таких покупок оказался фаст-фуд.

АналитикаОбщество
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