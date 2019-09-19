Исследование: россияне продолжают экономить и не верят данным об инфляции

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Россияне чувствуют, что инфляция растет быстрее, чем они ожидают, и более высокими темпами, чем утверждает официальная статистика. Об этом говорится в исследовании консалтинговой PwC «Последние тенденции на рынке розничной торговли и производства потребительских товаров» за второй квартал 2019 года.

Если в январе — марте 2019 года 52% россиян отмечали, что их финансовая ситуация остается на прежнем уровне, во втором квартале года так считают уже 54% опрошенных россиян. Количество тех, у кого финансовое положение улучшилось, и тех, у кого ухудшилось, снизилось на 1% по сравнению с первыми тремя месяцами 2019 года — до 12 и 33% соответственно.



Как отмечают аналитики PwC, потребители по-прежнему покупают меньше и выбирают более дешевые товары, пишет РБК.

В Татарстане по итогам августа дефляция в Татарстане составила 0,3%.