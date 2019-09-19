Россиянам будут давать 30 дней на возврат просроченного долга без суда

Министерство юстиции РФ и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предложили установить обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности физлиц.

То есть взыскатель сможет обратиться в суд только в том случае, если после получения предложения о возврате просрочки человек в 30-дневный срок не погасит долг.

Новый закон предполагается принять в соответствии с дорожной картой по реализации механизма «регуляторной гильотины» и им планируется заменить существующий закон о взыскании долгов физических лиц.

По замыслу разработчиков, инициатива позволит расширить гарантии прав граждан и уменьшить количество споров в суде, так как на данный момент кредитор может обратиться в суд с любого дня просрочки, пишет «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что в России могут ввести внесудебный порядок признания физлиц банкротами.