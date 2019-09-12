В России могут ввести внесудебный порядок признания физлиц банкротами

Сегодня в Госдуму РФ внесен законопроект о внесудебном порядке признания гражданина банкротом. Текст документа опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Поправки предлагается внести в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Автором инициативы выступает глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, у 70—80% граждан-должников, вступающих в процедуру банкротства, инвентаризация не выявила имущества, с помощью которого можно погасить долги. Порядка 65—75% кредиторов ничего не получают по итогам банкротства.

При этом с каждым годом количество дел о банкротстве граждан растет. В 2018 году число судебных решений о признании граждан несостоятельными выросло в полтора раза по сравнению с 2017 годом, приводит данные статистики депутат.

Наряду с этим доходы граждан не позволяют реструктуризировать долг, а судебное рассмотрение дел о личном банкротстве является трудоемким, малоэффективным и дорогостоящим.

Документом предусматривается, что процедура внесудебного порядка признания гражданина банкротом будет осуществляться бесплатно. Сопровождение такого банкротства предлагается возложить на арбитражного управляющего, вознаграждение которому будет выплачиваться из специального фонда, формируемого национальным объединением СРО арбитражных управляющих.

«Принятие настоящего проекта федерального закона будет способствовать снижению нагрузки на суды, повышению доступности и эффективности банкротства для граждан», — указывает глава комитета в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 октября 2020 года, за исключением отдельных положений.

В 2019 году в Татарстане на 70% возросло число банкротств физлиц по сравнению с прошлым годом, и в восемь раз — по сравнению с первым годом действия соответствующего закона.