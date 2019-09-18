Филип Уремович: «Считаю, что в матче с «Оренбургом» не было пенальти»

Защитник «Рубина» Филип Уремович прокомментировал эпизод с пенальти в матче девятого тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2):

«В эпизоде с пенальти была сложная ситуация. Кто-то скажет, что это пенальти, другой не согласится. Я считаю, что там не было одиннадцатиметрового, потому что нападающий был не так уж близко к мячу, и наш вратарь чисто его забрал. К сожалению, сейчас мы ничего не можем поменять.

После того, как я увидел, что нам поставили пенальти, был немного зол. Однако я не сказал ничего судье. Не боялся второй желтой карточки за свои эмоции. Не знаю, что сказать о рефери. Иногда они действительно хорошо работают, а порой — не на уровне.

Мы не говорили с тренерами об этом эпизоде, они лишь сказали, что нам нужно двигаться дальше, думать о следующих матчах, а не об этой ситуации», — сказал Уремович.