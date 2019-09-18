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Минниханов обсудил с главкомом Сухопутных войск РФ учения «Центр — 2019»

22:21, 18.09.2019
Минниханов обсудил с главкомом Сухопутных войск РФ учения «Центр — 2019»
Фото: president.tatar.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РФ генералом армии Олегом Салюковым. Они обсудили проходящие в Центральном военном округе страны учения «Центр — 2019».

В частности, речь шла о мероприятиях в рамках учений на территории Татарстана, сообщает пресс-служба президента РТ.

Отмечается, что во встрече принял участие и руководитель аппарата президента республики Асгат Сафаров.

ОбществоВласть Татарстан
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