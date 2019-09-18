Минниханов обсудил с главкомом Сухопутных войск РФ учения «Центр — 2019»
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РФ генералом армии Олегом Салюковым. Они обсудили проходящие в Центральном военном округе страны учения «Центр — 2019».
В частности, речь шла о мероприятиях в рамках учений на территории Татарстана, сообщает пресс-служба президента РТ.
Отмечается, что во встрече принял участие и руководитель аппарата президента республики Асгат Сафаров.ОбществоВласть Татарстан
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