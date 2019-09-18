В США скончалась порнозвезда Джессика Джеймс

В Калифорнии обнаружено тело 43-летней порнозвезды Джессики Джеймс (настоящее имя Джессика Реддинг). Она скончалась в своем доме в долине Сан-Фернандо.

Тело порноактрисы нашла ее подруга, передает TMZ. Издание отмечает, что у Джеймс произошла остановка сердца, а в анамнезе записаны судороги.

Смерть модели расследует офис коронера округа Лос-Анджелес, официально причина еще не названа.

По сообщению TMZ, на месте происшествия были обнаружены различные медикаменты, выписанные врачом.

Джессика Джеймс родилась в 1979 году и пришла в индустрию взрослых фильмов в 2002 году. К 2018-му она снялась в 279 картинах.