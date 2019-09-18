Антон Бурдасов подписал контракт с клубом НХЛ

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов подписал просмотровый контракт с клубом НХЛ «Эдмонтон Ойлерз».

Российский хоккеист уже приступил к работе в тренировочном лагере команды. Фото-подтверждение опубликовал агент нападающего Шуми Бабаев.

Напомним, после окончания сезона-2018/2019 Бурдасов ушел из «Салавата», чтобы трудоустроиться в НХЛ, но его агент не договорился ни с одним из клубов лиги. После этого от услуг Бурдасова успели отказаться казанский «Ак Барс» и омский «Авангард».



В России хоккеиста хотел пригласить «Локомотив», который намерен предложить ему двухлетний контракт.